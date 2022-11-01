Москва, 1 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обращения в Совбез ООН в связи с терактами на «Северных потоках».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сначала надо систематизировать данные, это очень чувствительная область, имеется в виду методика и сбор подобной информации», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин.

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