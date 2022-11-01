Самара, 1 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Сообщается, что ночью и днем 2 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, видимость до 1000 метров, порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежного наката, гололедица.

В пресс службе напомнили, что в такую погоду гражданам опасно находится возле рекламных щитов и непрочных конструкций.