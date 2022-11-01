Чита, , 14:27 — REGNUM Прокурор Забайкальского края Максим Ершов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора краевого государственного унитарного предприятия «Автомобильные дороги Забайкалья». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 и 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном и крупном размерах»), сообщает 1 ноября телеграм-канал прокуратуры региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, обвиняемыми по данному делу также являются представители обществ с ограниченной ответственностью «Дорстрой» и «Дорекс» — им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2 и 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий в значительном и крупном размере»).

По версии следствия в 2020–2021 годах руководитель государственного учреждения лично и через посредника 6 раз получил от представителей указанных обществ взятки в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму 1,3 млн рублей.

Взамен с ними заключены выгодные государственные контракты и договоры субподряда на ремонт участка региональной автомобильной дороги Шелопугино — Балей, содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Могойтуйском и Карымском районах Забайкальского края, поставку асфальтобетонной смеси. Кроме того, была обеспечена беспрепятственная приемка и оплата выполненных по указанным договорам работ.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в совершении преступлений признали полностью. В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на их имущество и денежные средства на общую сумму более 31 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела против главы Борзинского района Сергея Русинова по обвинению в получении взятки.

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