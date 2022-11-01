Тирасполь, , 14:26 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе совещания с членами Совбеза 1 ноября поручил продлить чрезвычайное экономическое положение. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Приднестровье

Особое положение действует с 21 октября из-за сокращения поставок газа из РФ. В ноябре ситуация усугубилась, так как в Молдавии, через которую голубое топливо попадает в ПМР, в одностороннем порядке стали себе оставлять больше газа за счёт сокращения объёмов передаваемых Приднестровью.

«В существующих обстоятельствах будет действовать режим экономии. В первую очередь ограничения коснутся хозяйствующих субъектов», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Газпром сократил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. В Приднестровье из-за этого сократили экспорт электроэнергии. Кишинёв объявил виновной в этом Россию.

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