Москва, 1 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Москве напротив храма Христа Спасителя на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка, посвященная 15-летию со дня образования Камчатского края, сообщили в правительстве региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: Путин позвал всех на Камчатку

Фотоработы познакомят с уникальной природой Камчатки и гонкой на собачьих упряжках «Берингия».

«Фотовыставка — это наше приглашение в незабываемое путешествие на Камчатку. Уверен, яркие контрасты, представленные в работах фотографов, покорят всех, кто готов открыть для себя загадочный и далекий полуостров», — сказал руководитель представительства губернатора и правительства Камчатки при правительстве РФ Евгений Власов.

Туризму отведена особая роль в развитии региона и данная фотовыставка, по мнению властей края, позволит заинтересовать и привлечь больше людей на полуостров.

Выставка будет работать до 20 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.