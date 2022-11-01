Москва, 1 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. С территории Арктической зоны за семь лет вывезли более 29 тыс. тонн металлолома. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В Арктической зоне продолжаем устранять последствия экологического ущерба. С 2015 года на материк вывезено более 29 тыс. тонн металлолома», — цитирует ТАСС слова министра обороны.

Он также отметил, что результаты проделанной работы и будущие направления её оптимизации будут оценены на совещании.

Ранее президент РоссииВладимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца на Ямале очищено порядка 208 гектаров, собрано более 10 тысяч тонн металла, железобетона и дерева, высажено 18 тысяч деревьев.

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