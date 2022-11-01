Аларский район, , 14:25 — REGNUM Прокуратура Иркутской области помогла устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает 1 ноября телеграм-канал надзорного ведомства.

Автобус

Установлено, что житель Аларского района на собственном транспорте занимался перевозкой пассажиров и багажа по конкретному маршруту без регистрации в установленном порядке юридического лица либо в качестве предпринимателя, а также без лицензии на осуществление пассажирских перевозок автобусным транспортом.

На этом основании прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии»).

Мировой суд Аларского района привлек водителя к административной ответственности, назначив ему штраф в размере 50 тыс рублей.

После прокурорского вмешательства нарушения в сфере безопасности дорожного движения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года на территории Иркутской области произошло более 75 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в которых порядка 150 человек пострадали, восемь пассажиров от полученных травм скончались.

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