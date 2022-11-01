Казань, , 14:31 — REGNUM В Татарии на срочную службу в 2022 году будут призваны порядка 3 тыс. человек. Привлекать их к участию в специальной военной операции не будут, пояснил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Призывники Минобороны России

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«Все военно­служащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и свое­временно направлены к местам проживания», — цитирует Погодина «Татар-информ».

Напомним, мероприятия по организации весеннего призыва в 2022 году были проведены на высоком уровне в ряде регионов, в числе которых — Москва, Татария и Красноярский край, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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