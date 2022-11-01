Москва, , 14:22 — REGNUM На вопрос, ревакцинировался ли президент России Владимир Путин от COVID-19, не смог ответить пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, по-прежнему не могу», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что все необходимые меры предосторожности в отношении президента принимаются, и посоветовал тем, кто переживает за безопасность главы государства, не волноваться.

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