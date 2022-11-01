Иркутск, , 14:22 — REGNUM В 2022 году сельхозтоваропроизводителям Приангарья компенсируют 47,1 млн рублей федеральных средств, сообщает 1 ноября телеграм-канал правительства Иркутской области.

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Средства пойдут на компенсацию части затрат инвестиционных проектов по созданию новой молочной фермы в Черемховском районе и модернизацию действующей в Усольском районе.

Всего по направлению «Животноводческие комплексы молочного направления (молочные фермы)» в отборе участвовало 87 проектов из 30 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводился Минсельхозом России.

«На конкурсный отбор этого года Иркутская область представила два инвестиционных проекта. Они уже реализованы, объекты введены в эксплуатацию. Средства из федерального бюджета позволят компенсировать 25% затрат сельхозтоваропроизводителей, а также часть затрат будет компенсирована за счет средств областного бюджета», — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Приангарье начала работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей.

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