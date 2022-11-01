Джакарта, 1 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президенты России и Индонезии используют приветствие «мой брат» во время телефонных бесед, сообщает 1 ноября CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

«Когда президент Джоко Видодо звонит мне, он называет меня «мой брат», я также называю его «мой брат», — заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

У России и Индонезии, по словам главы Российского государства, очень хорошие отношения почти на протяжении всей новейшей истории двух стран.

Правительство Индонезии, которая председательствует в G20, пригласило Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали в ноябре. Россия обязательно будет представлена на саммите, однако до сих пор неизвестно, кто отправится на Бали.

Напомним, во время визита Джоко Видодо в Россию в июне Владимир Путин предложил Индонезии сотрудничество, начиная от ядерных технологий и заканчивая помощью в строительстве новой столицы «Нусантара».