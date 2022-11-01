В Каховке и Новой Каховке наблюдаются перебои со связью
Херсон, 1 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Временные перебои со связью фиксируются в Новой Каховке и в Каховке 1 ноября, сообщили в администрации Херсонской области. Причина перебоев со связью — проведение технических работ.
Богдан Борман ИА REGNUM
Вышка связи
«Инженеры министерства цифрового развития и массовых коммуникаций в ближайшее время завершат все работы по восстановлению связи», — говорится в сообщении.
В администрации региона подчеркнули, что вся левобережная часть Херсонской области будет полностью обеспечена связью.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Херсонской области принимаются меры по созданию резервного канала связи для людей, оставшихся на правобережье региона.