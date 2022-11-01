Москва, 1 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Правом бизнесменов Олега Тинькова и Николая Сторонского является их решение об отказе от гражданства России, у них почти не осталось бизнеса в нашей стране. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», — сказал он.

При этом накануне основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков написал в соцсетях о своём решении отказаться от российского гражданства, а об отказе сооснователя британского финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского от гражданства РФ на нынешней неделе сообщила британская газета Times.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.