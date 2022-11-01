Чита, 1 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Торжественное открытие стелы «Чита — город трудовой доблести» состоится 7 ноября, в 18:00 местного времени. Монумент располагается на перекрёстке улиц Ленина и Полины Осипенко, сообщает 1 ноября телеграм-канал мэрии Читы.

Мэрия Читы Чита — город трудовой доблести

Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Чите Указом Президента России от 10 сентября 2021 года. Забайкальская столицы стала первым городом Дальнего Востока, выступившим с идеей присвоения этого звания. Сбор подписей за инициативу проходил весной-летом 2021 года. В поддержку начинания высказались почти 250 тысяч человек.

Стела представляет собой 14-метровое сооружение из красного гранита, которое покрывают бронзовые пластины с изображением героев и тружеников тыла Великой Отечественной войны. С фронтальной стороны на высоте установлен бронзовый герб Забайкальского края, с тыльной стороны стелы — текст Указа Президента о присвоении Чите почетного звания.

Стела установлена Российским военно-историческим обществом, правительством Забайкальского края и администрацией города Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшемся в сентябре 2021 года заседании оргкомитета «Победа» кроме Читы звания «Город трудовой доблести» удостоились еще 11 городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область). Уже 9 мая 2022 года в регионе торжественно открыли информационный знак стелы «Чита — город трудовой доблести».

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