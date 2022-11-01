Брюссель, 1 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Евросоюз осудил «дискриминационные» меры США в области налоговых льгот и призвал предоставить европейским фирмам особый статус для продажи электромобилей на американском рынке, как сообщает портал Euractiv.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

В ЕС весьма недовольны принятым в США Законом о снижении инфляции, который предусматривает огромные расходы на инициативы в области «зеленой» энергетики и включает налоговые льготы для электромобилей и аккумуляторы американского производства.

В Брюсселе утверждают, что эти льготы для американских производителей ставят электромобили, произведенные в ЕС, в невыгодное положение на прибыльном внутреннем рынке США.

После переговоров между министрами торговли Евросоюза и представителем США Кэтрин Тай в Праге официальные лица ЕС заявили, что европейские автомобили должны получить те же льготы, что и автомобили из Канады и Мексики.

«Мы должны быть реалистами и посмотреть, на чем мы можем договориться», — заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела, чья страна председательствует в ЕС на ротационной основе.

Принятые в США меры в их нынешнем виде он назвал «неприемлемыми».

Брюссель и Вашингтон создали целевую группу для выработки решения, и ее первое заседание должно состояться на этой неделе.

«Вероятно, исправить ситуацию будет непросто, но исправить ее мы должны, — сказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. — Мы дадим переговорам шанс, прежде чем приступать к дальнейшим соображениям».

Ситуация с льготами вызвала особое недовольство в Германии, которая беспокоится за свою автомобильную промышленность.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в этом месяце предупредил, что планы США по защите собственных компаний от иностранной конкуренции могут вызвать «огромную тарифную войну».