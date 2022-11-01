Стокгольм, 1 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Если верить газете SvD, то новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) пока не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

За две недели правое правительство так и не ввело защиту от высоких цен на электроэнергию и не установило снижение цен на автомобильное топливо. На фоне важности цен на энергоносители для результатов выборов и обещаний правительства правые избиратели вправе ожидать выполнения предвыборных заверений, считает редакция.

«Когда ваши собственные избиратели расстроены больше, чем оппозиция, вы потерпели неудачу», — говорится в статье.

Напомним, что Кристерссон сформировал правительство Швеции 18 октября после выборов в Риксдаг 11 сентября.