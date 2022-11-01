Новосибирск, , 14:21 — REGNUM В новосибирской гимназии №15 «Содружество» появилась мемориальная доска младшему сержанту контрактной службы Константину Краснову, погибшему в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Младший сержант контрактной службы мотострелкового полка Константин Краснов погиб 22 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции на [территории бывш. УССР] в населённом пункте Рубцы (ДНР) от выстрела снайпера. Посмертно награждён орденом Мужества, — рассказали в городской администрации. — Военнослужащего похоронили 1 мая 2022 года на Гусинобродском кладбище Новосибирска».

Константин Краснов является выпускником 9 «В» класса гимназии №15 «Содружество». С июля 2018 по 2019 год он проходил срочную службу химиком-разведчиком, а в марте 2020 года подписал контракт на службу в мотострелковом полку. В 2021 году шесть месяцев находился в составе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Торжественное открытие доски в учебном заведении запланировано на 2 ноября.