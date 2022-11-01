Ангарск, Иркутская область, 1 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Суд поддержал иск прокуратуры Иркутской области о соблюдении прав граждан, получивших земельные участки на территории Ангарского городского округа. Как сообщает 1 ноября телеграм-канал надзорного ведомства, по итогам проверки исполнения законодательства при предоставлении земельных участков установлено, что многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства предоставлялись земельные участки, однако, ​ они не в полной меры были своевременно обеспечены необходимой инфраструктурой.

Александр Погожев ИА REGNUM Сухая земля

На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием устранить нарушения и обеспечить объектами инфраструктуры земельные участки, сформированные для предоставления многодетным семьям и фактически представленные под индивидуальное жилищное строительство.

Ангарский городской суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году выплату на подготовку к школе получили 37 тысяч детей из многодетных семей Приангарья.

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