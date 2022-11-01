Тирасполь, 1 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Власти Молдавии, сократив объёмы поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), нарушили договор с Газпромом, который кроме поставок газа из России, определяет условия его распределения. Об этом 1 ноября заявили участники заседания Совбеза ПМР при участии президента республики Вадима Красносельского, сообщает пресс-служба главы государства.

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Накануне молдавская компания Energocom не продлила соглашение о поставках электроэнергии из Приднестровья в Молдавию, а «Молдовагаз» сообщила, что из подтвержденных Газпромом в ноябре 170 млн кубометров газа направит в ПМР 69 млн вместо 118 млн, а остальное оставит себе.

«Такого рода односторонние ограничительные действия со стороны Молдовы участники совещания назвали беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики», — говорится в сообщении.

Участники совещания отметили, что ПМР в месяц нужно 100 млн кубометров газа для внутреннего потребления и ещё 90 млн для обеспечения Молдавии электроэнергией.

Сообщается, что в ПМР подготовят обращения в Газпром и президенту России Владимиру Путину.