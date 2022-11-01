Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Вооруженные силы Швеции советуют правительству страны не выдвигать никаких «оговорок» против хранения ядерного оружия на территории Швеции до вступления в НАТО, поскольку это может создать «тупиковые ситуации». Об этом, как пишет газета Expressen, заявил 1 ноября на пресс-конференции главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

Однако, по его словам, такие решения должны принимать шведские политики.

«Вне зависимости от того, идет ли речь о постоянном присутствии союзников по НАТО или речь идет о предварительном хранении. Это политические решения», — передает его слова газета Expressen.

Когда Норвегия и Дания стали членами НАТО, они решили ограничить свои обязательства недопущением размещением любого ядерного оружия или любого постоянного базирования обычных вооруженных сил союзников по НАТО на своей территории.