Стокгольм, 1 ноября 2022, 14:33 — REGNUM Вооруженные силы Швеции советуют правительству страны не выдвигать никаких «оговорок» против хранения ядерного оружия на территории Швеции до вступления в НАТО, поскольку это может создать «тупиковые ситуации». Об этом, как пишет газета Expressen, заявил 1 ноября на пресс-конференции главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден
Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден
Forsvarsmakten.se

Однако, по его словам, такие решения должны принимать шведские политики.

«Вне зависимости от того, идет ли речь о постоянном присутствии союзников по НАТО или речь идет о предварительном хранении. Это политические решения», передает его слова газета Expressen.

Когда Норвегия и Дания стали членами НАТО, они решили ограничить свои обязательства недопущением размещением любого ядерного оружия или любого постоянного базирования обычных вооруженных сил союзников по НАТО на своей территории.