Уфа, , 14:19 — REGNUM Подготовку и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекратили военные комиссариаты в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Частичная мобилизация Пресс-служба администрации Оренбурга

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«Прежде всего сообщаю, что мероприятия частичной мобилизации в Башкирии завершены. Соответствующие указания в военные округа направил и Генеральный штаб Вооружённых сил России. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Он также сообщил, военные комиссариаты прекратили подготовку и вручение повесток в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию Вооружённых сил РФ будет проходить за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Хабиров подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание оказанию адресной помощи семьям мобилизованных жителей и бойцов башкирских батальонов.

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