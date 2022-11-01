Минск, , 14:15 — REGNUM Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пойдёт 23 ноября в Ереване. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба организации.

Станислав Зась Официальная публикация

Отмечается, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которой они обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, а также результаты внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла 28 октября.

«Зась проинформировал Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдёт в конце ноября. На нём будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе и помощь Армении.

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