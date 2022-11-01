Москва, 1 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Нельзя оставлять без ответа участие Великобритании в атаках на газопроводы «Северный поток» и Черноморский флот России. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что участие Великобритании в атаках на Черноморский флот РФ и «Северные потоки» просто так оставлять нельзя. В этой связи Москва обдумает дальнейшие шаги.

Ранее МИД РФ заявил, что ждёт официального ответа по поводу обнародованной в интернете переписки бывшего премьера Британии Лиз Трасс и руководителя Госдепа США Энтони Блинкена. Согласно информации, Трасс после ЧП на «Северных потоках» отправила Блинкену сообщение, которое можно перевести как «с ними покончено».