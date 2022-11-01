Иркутская область, 1 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иртуской области 1 ноября известило об успешном розыске водителя, сбившего пешехода в Эхирит-Булагатском районе.

МВД ДТП в Приангарье

Дорожный инцидент произошел поздним вечером 30 октября на автодороге Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. В нескольких км от деревни Гушит неустановленный водитель допустил наезд на женщину и с места ДТП уехал. От полученных травм 38-летняя жительница Баяндаевского района женщина скончалась.

Сотрудники ГИБДД обнаружили фрагменты деталей причастного к событию автомобиля. По ним автоинспекторы смогли выяснить марку и модель транспортного средства. При помощи социальных медиа дорожным полицейским удалось разыскать свидетелей и установить регистрационные данные скрывшегося транспорта.

Владелец авто, 54-летний житель деревни Кокорина, сообщил, что в темноте пешехода не заметил. Осознав произошедшее, мужчина испугался и уехал.

Следователи намерены разобраться во всех обстоятельствах случившегося и определить степень вины каждого участника автоаварии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также: За неделю на дорогах Приангарья пострадали десятки человек