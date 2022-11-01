Москва, , 14:11 — REGNUM Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» подали в суд на компанию IMAX с целью принудить её к исполнению обязанностей, которые были предусмотрены в договоре. Об этом 1 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Кинозал Myhome.ru

В заявлении, которое было подано в Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года, истцы подчёркивают, что требуют от IMAX выполнить обязательства «в натуре», т.е. не платить отступные, а сделать то, что прописано в соглашении. Отмечается, что согласно информации, размещённой в картотеке, данные иски оставлены без движения по формальным причинам. Как истцы, так и ответчики отказались давать журналистам комментарии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, IMAX прекратила деятельность в России в июле 2022 года. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев 23 июля 2022-го подтвердил, что компания ушла из нашей страны. IMAX — это широкоформатная кинематографическая система, для которой компания предоставляет соответствующий контент. В стране насчитывается около 50 подобных кинозалов.