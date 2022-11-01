Москва, , 14:11 — REGNUM С 1 октября 2022 года на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала Вооружённых сил России. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Министр обороны уточнил, что в течение года военные пенсии в России выросли на 19,5%. Решать поставленные перед ВС РФ задачи позволяет сбалансированный бюджет Минобороны, в частности обеспечено финансирование спецоперации.

«Выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР», — пояснил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках частичной мобилизации (с 21 сентября по 29 октября) в ряды Вооружённых сил призваны 300 тысяч человек.

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