Москва, , 14:10 — REGNUM В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин возлагает цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Kremlin.ru

«Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику, и будет ещё ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что во вторую половину дня 4 ноября глава Российского государства проведёт рабочие встречи и совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не нужен.