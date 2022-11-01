Иркутск, 1 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Иркутская область получит из федерального бюджета 43 млн рублей на реализацию мер социальной поддержки населения, сообщает 1 ноября телеграм-канал правительства региона.

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Средства выделены на комплексы мер, прошедших отбор Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Комплексы направлены на развитие социальной поддержки семей с низкими доходами, поддержку жизненного потенциала семей с детьми-инвалидами, оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.

«На этот и следующий год мы получили поддержку из федерального бюджета — сразу три гранта в общем размере 43,1 млн рублей. Спасибо Фонду поддержки детей за высокую оценку комплексам мер, представленных на конкурс. В текущем году выделено 23,3 млн рублей. Соисполнителями определены 43 учреждения социального обслуживания, три образовательных учреждения и общественная организация «Радуга», — пояснил министр соцразвития региона Владимир Родионов.

Реализация мероприятий позволит приобрести оборудование, разработать и внедрить новые технологии работы, повысить компетенцию специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, после вмешательства прокуратуры суд восстановил право на получение мер социальной поддержки многодетной матери из Ольхонского района Иркутской области.

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