Минск, 1 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возможные шаги по стабилизации обстановки на азербайджано-армянской границе. Об этом 1 ноября он сказал журналистам после встречи в Минске.

President.gov.by Александр Лукашенко и Станислав Зась

«Разговор касался, прежде всего, обстановки в зоне ответственности ОДКБ. Проинформировал более подробно об итогах работы миссии ОДКБ, которая по поручению Совета коллективной безопасности работала в Армении», — сказал Зась.

Он рассказал, что сейчас идёт доработка предложений по итогам работы миссии. Эта тема будет обсуждаться на предстоящем Совете коллективной безопасности, который пройдёт в ноябре.