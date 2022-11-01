София, , 14:08 — REGNUM В районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли партию незаконно ввезенных в страну золотых изделий. Об этом 1 ноября сообщает софийская газета «24 часа».

Граница (сс) CWitte

Согласно предварительной информации, контрабандный груз был спрятан в обшивке салона легкового автомобиля, следовавшего из Турции в Германию. Среди незадекларированного товара были обнаружены золотые кольца, серьги и браслеты на общую сумму около 500 тыс. левов ($250 тыс.).

Ведется следствие.

Напомним, в сентябре нынешнего года действующее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой.