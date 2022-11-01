Кострома, 1 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Костроме задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

Управление МВД по Костромской области Героин, найденный у мужчины

При уроженце Средней Азии обнаружили 309 граммов героина, расфасованного по 297 свёрткам.

Подозреваемый рассказал, что нашёл работу на стройке в Ярославле, но остался недоволен зарплатой, поэтому решился на незаконную подработку.

В отношении юноши возбудили уголовное дело, за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.