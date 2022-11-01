Магас, , 14:08 — REGNUM В Ингушетии заключили под стражу главу счётной палаты республики Мустафу Белхороева. Магасский районный суд избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц, пишет «Интерфакс».

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По данным информационного агентства, его подозревают в незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Напомним, Мустафа Белхороев, а также бывший депутат парламента Ингушетии Микаил Алиев и еще двое граждан были задержаны несколькими днями ранее. При обыске у них по месту жительства было найдено оружие: у Белхороева — самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе травматического пистолета «ИЖ-79-9Т», у Алиева — ручной пулемет Калашникова и боеприпасы к нему, у двоих братьев Дзязиковых — самодельное огнестрельное оружие.

О Мустафе Белхороеве известно, что он с 2014 года возглавляет контрольно-счётную палату Ингушетии. Он также является лидером так называемого клана баталхаджинцев.

Отметим, правоохранительные органы информацию об аресте главы счётной палаты Ингушетии в настоящее время не комментируют.

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