Уфа, , 14:12 — REGNUM Завод по производству синтетических высших жирных спиртов намерены построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что проектом предусмотрено возведение и запуск производства синтетических высших жирных спиртов производственной мощностью 48 тысяч тонн ежегодно. На реализацию данного проекта необходимо будет направить 14,7 млрд рублей и создать 400 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Отмечается, что продукция завода будет востребована производителями поверхностно-активных веществ, косметической продукции, синтетических моющих средств, средств личной гигиены, предприятиями лакокрасочной, текстильной, нефтедобывающей, горнорудной, целлюлозно-бумажной промышленности, а также производителями пластификаторов, присадок для топлив и масел, удобрений, пестицидов, строительных материалов.

Сообщается, что сейчас в России отсутствует промышленное производство синтетических высших жирных спиртов, поэтому потребность в этой продукции удовлетворяется за счет импорта, что сдерживает развитие предприятий химической и нефтехимической промышленности, смежных отраслей в условиях санкционных ограничений.

«Ранее еще в советские времена на одном из наших нефтеперерабатывающих заводов функционировало производство высших жирных спиртов. Но в последующем, к сожалению, оно было закрыто. Безусловно, реализация данного проекта снизит зависимость российских производителей от поставок зарубежного сырья и внесет существенный вклад в обеспечение промышленной безопасности России. Правительством Башкирии инвестору будут оказаны все возможные меры поддержки для успешной его реализации», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона Илшата Тажитдинова.

Отмечается, что этот проект является самым крупным инвестиционным проектом на территории особой экономической зоны «Алга». В августе 2022 года Минпромторг России включил его в перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают существенное влияние на развитие смежных отраслей экономики.

Сообщается, что планируется заключение соглашения с инвестором о ведении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) и направление соответствующих документов в Минэкономразвития России для рассмотрения вопроса о включении предприятия в реестр резидентов ОЭЗ «Алга».