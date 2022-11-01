Краснодар, 1 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Розничная сеть «Магнит» стала первым из российский продуктовых ритейлеров, запустившим тестирование логистики через Северный морской путь (СМП). Шесть сорокафутовых контейнеров с товарами потребления отправлены из Китая на российском арктическом контейнеровозе «Мончегорск» напрямую в порт Санкт-Петербурга. Ожидаемое время доставки составит 30 дней. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

В рамках теста «Магнит» проведёт оценку экономического эффекта от запуска логистического коридора, а также отработает необходимые операционные процессы. По прибытию в порт Санкт-Петербурга продукция будет отгружена на складской хаб ритейлера в центральной части России.

Отмечается, что если пилотный маршрут будет признан эффективным, то компания начнёт регулярные поставки через Севморпуть с весны 2023 года. А поставка будет осуществляться весной, летом и осенью.

Кроме того, подобная поставка через СМП позволит увеличить нагрузку порта Санкт-Петербурга, операции которого сократились на фоне отказа зарубежных морских перевозчиков осуществлять доставку в Россию.

«Это прорыв в освоении новых каналов логистики. Мы всегда исходим из максимальной экономической эффективности доставки, которая напрямую влияет на привлекательность предложения для покупателей. В условиях нарушения многих привычных логистических маршрутов логистика на российских судах через СМП имеет для нас большое значение как альтернативная транспортная артерия, возможность диверсифицировать свою импортную логистику», — подчеркнул директор по цепочкам поставок и логистики розничной сетиФёдор Павловский.

РанееИА REGNUM сообщало, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 30 октября прибыл в акваторию порта Восточный, расположенный в бухте Врангеля залива Находка Японского моря. Переход из Санкт-Петербурга занял 20 дней. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз прошел через всю акваторию Северного морского пути.

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