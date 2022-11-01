Москва, 1 ноября 2022, 14:05 — REGNUM Роль германского нацизма в усугублении страданий и травмировании советского общества крайне недооценена, и изучением этого надо заниматься и заниматься. Об этом 1 ноября заявил аспирант Института российской истории РАН Иван Кулаков, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны
Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«В годы Великой Отечественной войны фашистские оккупанты совершили огромное количество преступлений на местах, которые очень сложно подсчитать, — сказал он. — Потому что если мы возвращаемся к вопросу о геноциде, то сразу апеллируют к массовости. А в преступлениях на местах массовость выявить сложно. Вторая категория — это концентрационные лагеря. Куда детей отправляли вместе с взрослыми. Огромное количество детей было убито в концлагерях. Отдельно следует выделить медицинские опыты. Угон детей на работы. Это весьма массовая категория. Если угоняли мать, то забирали и ее детей. Я встречал материалы о том, что даже 5-6-летних детей принуждали к труду».

Кроме того, Кулаков рассказал о попытках ассимиляции детей германским обществом — попытках воспитать из них человека другой формации.

«В некоторых регионах встречались случаи, когда оккупанты пытались проводить свою образовательную политику. Есть регионы, где этим вообще не занимались. А школы предназначались для расквартирования солдат. И тематика ассимиляции крайне не изучена, — сказал Кулаков. — И крайне интересным и перспективным направлением для изучения нацистских преступлений, геноцида советского народа является изучение травм детей и подростков, полученных ими в годы Великой Отечественной войны. Роль нацизма в усугублении и травмировании советского общества крайне недооценена, и изучением этого надо заниматься и заниматься».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова заявила, что в годы Великой Отечественной войны фашисты отнимали у советских детей не только Родину и родителей, но и память.

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