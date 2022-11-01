Москва, , 14:05 — REGNUM Роль германского нацизма в усугублении страданий и травмировании советского общества крайне недооценена, и изучением этого надо заниматься и заниматься. Об этом 1 ноября заявил аспирант Института российской истории РАН Иван Кулаков, выступая на круглом столе «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«В годы Великой Отечественной войны фашистские оккупанты совершили огромное количество преступлений на местах, которые очень сложно подсчитать, — сказал он. — Потому что если мы возвращаемся к вопросу о геноциде, то сразу апеллируют к массовости. А в преступлениях на местах массовость выявить сложно. Вторая категория — это концентрационные лагеря. Куда детей отправляли вместе с взрослыми. Огромное количество детей было убито в концлагерях. Отдельно следует выделить медицинские опыты. Угон детей на работы. Это весьма массовая категория. Если угоняли мать, то забирали и ее детей. Я встречал материалы о том, что даже 5-6-летних детей принуждали к труду».

Кроме того, Кулаков рассказал о попытках ассимиляции детей германским обществом — попытках воспитать из них человека другой формации.

«В некоторых регионах встречались случаи, когда оккупанты пытались проводить свою образовательную политику. Есть регионы, где этим вообще не занимались. А школы предназначались для расквартирования солдат. И тематика ассимиляции крайне не изучена, — сказал Кулаков. — И крайне интересным и перспективным направлением для изучения нацистских преступлений, геноцида советского народа является изучение травм детей и подростков, полученных ими в годы Великой Отечественной войны. Роль нацизма в усугублении и травмировании советского общества крайне недооценена, и изучением этого надо заниматься и заниматься».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова заявила, что в годы Великой Отечественной войны фашисты отнимали у советских детей не только Родину и родителей, но и память.

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