Москва, 1 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Локальные цели специальной военной операции достигнуты, останавливаться смысла нет, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Камчатский край официальный сайт Андрей Гурулёв

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«Военного смысла сегодня останавливаться нет. Стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектам идёт успешно. Нам хватит снарядов, чтобы [киевский режим] обесточить и поставить на колени», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Видно, что удары по объектам энергоснабжения идут по нормальному плану, который наверняка составлялся со специалистами-энергетиками, железнодорожниками, рассуждает парламентарий.

«Парализованы основные магистральные железные дороги, чётко били, знали к какому идут результату, били наверняка», — указал он.

«Мы прекрасно видим, что локальные цели уже достигнуты, а общий план ещё выполняется почти ежедневно. Сегодня руководство [Киева] собирается людей из Киева эвакуировать, но куда? Варианта три: Западная Европы, Белоруссия, Россия. На [территории б. УССР] людям скоро станет невозможно жить», — подчеркнул парламентарий.

Операция по нанесению поражения критически важным объектам достигнет своих целей, убежден Гурулёв.

«Страну парализуем, толпы беженцев направятся в Польшу, наверное, дальше, поэтому пусть они там готовятся людей встречать, так как они эту кашу заварили, пусть и расхлебывают», — прогнозирует депутат.