Новосибирск, , 14:05 — REGNUM Современная Турция, оставаясь «сложным партнёром» Запада, успешно реализует стратегию «третьего радующегося», используя лакуны, возникшие вследствие разрыва многолетних связей по линии «Восток-Запад». Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя данные о том, что Турция догнала Германию по объёму экспорта в Россию.

Россия и Турция © ИА REGNUM

«Подобное замещение, грозящее тяжёлыми последствиями для экономики Германии (включая деиндустриализацию), одновременно даёт самой Турции шанс на преодоление экономического кризиса, с которым ныне сталкивается страна. И поскольку пространство манёвра для Анкары в современной ситуации далеко не исчерпано, можно ожидать и других политических и экономических бонусов для турецкой стороны», — считает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сентябре объём поставок товаров из Турции в России составил $1,15 млрд — на 21% больше показателей за август 2022 года.