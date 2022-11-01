Новосибирск, 1 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Современная Турция, оставаясь «сложным партнёром» Запада, успешно реализует стратегию «третьего радующегося», используя лакуны, возникшие вследствие разрыва многолетних связей по линии Восток—Запад. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя данные о том, что Турция догнала Германию по объёму экспорта в Россию.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Подобное замещение, грозящее тяжёлыми последствиями для экономики Германии (включая деиндустриализацию), одновременно даёт самой Турции шанс на преодоление экономического кризиса, с которым ныне сталкивается страна. И поскольку пространство манёвра для Анкары в современной ситуации далеко не исчерпано, можно ожидать и других политических и экономических бонусов для турецкой стороны», — считает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сентябре объём поставок товаров из Турции в Россию составил $1,15 млрд — на 21% больше показателей августа 2022 года.