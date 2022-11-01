Тюмень, 1 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Тюменской области освобождён от должности председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Отставка

Владислав Чернов уходит в отставку в связи с истечением срока действия служебного контракта с 1 ноября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владислав Чернов был назначен на пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области в ноябре 2019 года.