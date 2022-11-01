Херсон, 1 ноября 2022, 14:03 — REGNUM Более чем 20 тыс. патронов обнаружено полицейскими в курортном Железном Порту Херсонской области. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
21,6 тыс. патронов калибра 5,45 мм обнаружили на территории базы отдыха. Её владельцем является местный житель, который на данный момент находится в Германии.
По данному факту полиция проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатор Херсонской области сообщил о ежедневном выявлении силовиками схронов с оружием и боеприпасами, а также задержанием различного рода пособников киевского режима. Все такие граждане после задержания охотно сотрудничают со следствием.