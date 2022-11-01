Херсон, 1 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Более чем 20 тыс. патронов обнаружено полицейскими в курортном Железном Порту Херсонской области. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ГУ МВД по Херсонской области Патроны

21,6 тыс. патронов калибра 5,45 мм обнаружили на территории базы отдыха. Её владельцем является местный житель, который на данный момент находится в Германии.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатор Херсонской области сообщил о ежедневном выявлении силовиками схронов с оружием и боеприпасами, а также задержанием различного рода пособников киевского режима. Все такие граждане после задержания охотно сотрудничают со следствием.