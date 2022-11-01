Санкт-Петербург, 1 ноября 2022, 14:11 — REGNUM В зону специальной военной операции из Ленинградской области отправили две тысячи зимних спальных мешков. Об этом 1 ноября сообщили в администрации региона.
Отправка спальных мешков состоялась при поддержке фонда «Ленинградский рубеж». Организация закупила и направила помощь для мобилизованных, которые уже находятся в зоне СВО.
Средства фонда формируется за счёт благотворительных пожертвования неравнодушных граждан и предприятий Ленобласти. В последующем военнослужащим 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО передадут термобельё, генераторы, бензопилы и другие необходимые в условиях боевых действий вещи.
Напомним, к концу октября жители, организации и предприятия Ленинградской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали для помощи мобилизованным и добровольцам более 60 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ленобласти собрали для мобилизованных более 60 млн рублей