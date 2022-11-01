Трассу от Владимира до Суздаля расширят до четырёх полос
Владимир, 1 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Федеральную автодорогу Р-132 «Золотое кольцо» планируется расширить до четырёх полос от Владимира до Суздаля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе администрации региона.
Трасса находится в ведении ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Капитальный ремонт проведут в границах участка с 256-го по 278-й километры. На обновлённой автодороге предусмотрят разворотные петли, современное освещение и разделительное барьерное ограждение. В соответствие с нормативными требованиями также приведут примыкания дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.
Проектная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. После получения положительного заключения на конкурсной основе будет определён подрядчик. Основной объём работ запланирован на 2023–2024 годы.