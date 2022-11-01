Владимир, 1 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Федеральную автодорогу Р-132 «Золотое кольцо» планируется расширить до четырёх полос от Владимира до Суздаля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе администрации региона.

Rosavtodor.ru Трасса

Трасса находится в ведении ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Капитальный ремонт проведут в границах участка с 256-го по 278-й километры. На обновлённой автодороге предусмотрят разворотные петли, современное освещение и разделительное барьерное ограждение. В соответствие с нормативными требованиями также приведут примыкания дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

«Разработка проекта капитального ремонта участка Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля с расширением до четырёх полос движения находится на завершающей стадии. Необходимо проработать ещё ряд нюансов, в том числе по обустройству отдельных примыканий, переносу коммуникаций, выполнению работ в населённых пунктах, чтобы минимизировать неудобства для жителей из-за ремонта», — уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Проектная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. После получения положительного заключения на конкурсной основе будет определён подрядчик. Основной объём работ запланирован на 2023–2024 годы.