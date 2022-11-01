Сеул, , 14:03 — REGNUM Правительство Южной Кореи считает, что КНДР в целом готова к проведению седьмого по счёту ядерного испытания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве подчеркнули, что власти продолжают наблюдать за Пхеньяном.

Что касается времени проведения ядерного испытания, то в ведомстве отметили, что это зависит от политического решения северокорейского лидера Ким Чен Ына, который, вероятно, учитывает внешние и внутренние факторы.

Отметим, что такую же позицию озвучил 28 октября представитель администрации южнокорейского президента. Ранее в Национальной службе разведки Южной Кореи предположили, что Пхеньян может провести ядерное испытание до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 7 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее предположили завершение подготовки КНДР к ядерным испытаниям