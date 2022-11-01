Москва, , 14:01 — REGNUM Повышенный спрос и искусственный ажиотаж привели к дефициту медицинских изделий и других товаров для мобилизованных в ряде регионов России. Такие данные Генпрокуратуры РФ приведены в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Якубовского («Единая Россия»).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Якубовский направил запросы в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру России с просьбой отреагировать на рост цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы.

«Краткие итоги моего депутатского запроса в Генпрокуратуру в связи с ростом цен на товары для мобилизованных. 1300 предостережений объявила прокуратура руководителям торговых и аптечных сетей о необоснованном росте цен на товары для мобилизованных. На 35% снижены цены на товары для мобилизованных в городских округах Ленинский, Истра, Лобня, Орехово-Зуево, Мытищи и Серпухов. В 19 регионах страны был официально зафиксирован дефицит медицинских изделий и других товаров для мобилизованных в результате повышенного спроса и искусственного ажиотажа», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

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