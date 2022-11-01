Москва, , 14:01 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не нужен. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен», — сказал Песков.

По его словам, на этот счёт есть заключение государственного правового управления в администрации президента.

Он добавил, что Министерство обороны РФ разослало в военкоматы соответствующие телеграммы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — заключил он.

На вопрос о том, сохраняет ли силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что этот указ выполнен, поскольку в нём речь шла о конкретном количестве мобилизованных — до 300 тыс. человек.