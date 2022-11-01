1 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 16:34 — REGNUM 29 октября в 4:20 утра киевским режимом была проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. В атаке были задействованы девять летающих беспилотников и семь морских беспилотников. Все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Министерстве обороны РФ. Подготовкой теракта вместе с ВСУ занимались британские специалисты. Также генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что специалисты ВМФ Великобритании были задействованы и в организации и проведении терактов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» в сентябре 2022 года.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. На этом фоне Россией было принято решение о приостановке зерновой сделки. Также утром 31 октября был нанесен очередной массированный удар по оккупированным территориям бывш. УССР.

В Киеве заявили о проблемах с водой и электричеством, подтвердив, что российские военные попали в объекты инфраструктуры. Британские журналисты при этом не перестают утверждать, что российские ракетные удары в первую очередь негативно сказываются на мирных гражданах, проживающих на территории бывш. УССР.

Уже традиционным стал пропагандистский ответ британских военных экспертов на массированные удары: «Бейте сколько влезет, укронацисты молодцы, они не сдадутся!» Так, например, аналитик BBC Фрэнк Гарднер написал: «Кремль видит это как предупреждение: да как вы смеете бить по нам в Крыму? Чем больше отступлений у российской армии, тем больше их командиры наказывают мирное население. С зимой на пороге Москва надеется деморализовать население территорий бывш. УССР, чтобы они призывали правительство к мирным переговорам. Но пока это совсем маловероятно».

Только этот британский журналист, как и многие другие, пишет абсолютный бред, очевидно, не следя за развитием событий. Он вместе со Стивом Розенбергом так уверенно сообщает о планах и надеждах российского президента Владимира Путина, видимо, до сих пор так и не поняв, что антироссийская пропаганда бессмысленна и победа будет за Россией.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Некоторые пользователи написали, что окончательно разочаровались в европейских лидерах, если они не только поддерживают киевский нацизм, но и принимают участие в организации террористических актов.

«Путину не стоит беспокоиться о том, что европейские лидеры ему что-то ответят. Они не знают, что такое борьба за свободу и что в этом мире правильно», — отметил @mr_rickyg.

Часть комментаторов считает, что странам ЕС стоит прекратить спонсировать киевский режим деньгами и оружием и вообще больше не высказываться по поводу СВО. Пользователи также призывают Киев заключить мирный договор на российских условиях, лишь бы прекратить военные действия.

«Европа полностью себя раздавила, вмешиваясь в конфликт на территории бывш. УССР. Тот факт, что у лидеров Евросоюза только один подход в этом вопросе, американский, делает всё только хуже. Нам нужно, чтобы Турция и Израиль взяли на себя инициативу проведения мирных переговоров. Достаточно кровопролитий», — прокомментировал @King_of_eba.

В комментариях российским военным предложили врать и утверждать, что это не они наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях бывш. УССР. Они отметили, что западные СМИ и эксперты давно утверждают, что у российской армии закончились ракеты и остальное оружие, так что в этот раз весь мир должен будет поверить, антироссийской пропаганде они же почему-то верят.

«А что русские используют? Катапульты? Вы же говорите, что у них оружие закончилось», — отметил @iamBarnet.

«Эксперты все говорят, что у России оружие закончилось. Так почему бы российским военным не солгать и не отрицать, что они куда-то стреляют. Запад, похоже, верит только киевской лжи, а не российской правде», — добавила @janelizabethzv.

Ряд пользователей посоветовал британским СМИ прекратить распространять антироссийскую пропаганду и начать называть вещи своими именами — Россия борется с нацизмом, а Запад этот нацизм поддерживает.

«Когда НАТО бомбили Сербию, тогда вы это называли «гуманитарной миссией», когда Россия бомбит оккупированные территории бывш. УССР, вы называете это преступлением. Разберитесь со своими стандартами для начала, а потом относитесь одинаково ко всем», — написал @qwerticulus.

В комментариях также отметили, что британские СМИ на самом деле не знают, что происходит на территории бывш. УССР и слепо верят всему абсурду, который говорят в Киеве. Никто из журналистов даже не думает о том, что большая часть обвинений против России — ложь.

«Сообщается», но их же никто не видел. Примерно так можно охарактеризовать конфликт на территории бывш. УССР», — прокомментировал @foxinthebox2010.

«Путин у вас всегда плохой, а Россия то одно сделала, то другое. Но поверьте мне, лет через десять все преступления, совершенные укронацистами, всплывут. И тогда у Великобритании будут проблемы», — считает @logcabinslv.