Донецк, , 13:59 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли Кировский район Донецка, а также Горловку и Ясиноватую. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кировский район Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 13:30 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Ясиноватой, в 13:35 — пять снарядов калибром 155 мм по Горловке, в 13:37 — четыре снаряда калибром 152 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка, и в 13:25 — ещё восемь снарядов калибра 122 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все задержанные пособники киевского режима быстро сдают своих хозяев.