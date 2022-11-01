Ереван, , 13:58 — REGNUM В Армении подготовили к работе три пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Об этом 1 ноября сообщил на брифинге глава парламентского комитета госдоходов Рустам Бадасян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если азербайджанская сторона готова воспользоваться услугами этих КПП, то армянская готова их предоставить», — сказал депутат.

Он отметил, что готовы и сами пункты пропуска, и режимы контроля. Бадасян подчеркнул, что Армения принимает повестку, предписывающую разблокировать транспортные коммуникации в регионе.

Напомним, в Армении начали готовить КПП на границе с Азербайджаном в августе, но между республиками не установлен визовый режим. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре заявил, что рассчитывает подписать мирное соглашение с Азербайджаном к концу текущего года.

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