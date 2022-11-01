Москва, 1 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В России в рамках частичной мобилизации (с 21 сентября по 29 октября) в ряды Вооружённых сил призваны 300 тысяч человек. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

Министр обороны подчеркнул, что все недостатки частичной мобилизации на начальном этапе в деятельности военных комиссариатов устранены.

«Были приняты экстренные меры по улучшению организации работы военкоматов. Все регионы России направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — уточнил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, из 300 тысяч граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий 87 тысяч человек

Читайте подробнее: В зону боевых действий направлены 87 тысяч призванных по мобилизации